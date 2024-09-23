Zonguldak'ta duvara çarpan tırın sürücüsü öldü

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

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