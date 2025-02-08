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        Zonguldak'ta kaçak silah imalatı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ta düzenlenen kaçak silah imalatı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 16:19 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:19
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        Zonguldak'ta kaçak silah imalatı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Zonguldak'ta düzenlenen kaçak silah imalatı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, torna tezgahı, matkap, mengene, eğe, tabanca iğnesi, tüfek dipçiği, namlu, tabanca ve tüfek yayı, tetik tertibatı, tabanca şarjörü, tabanca kabzası, kaynak makinesi, kıl testere, diş açma aparatı, kurşun dökme kaşığı, kuru sıkı tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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