Zonguldak'ta kaçak silah imalatı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, torna tezgahı, matkap, mengene, eğe, tabanca iğnesi, tüfek dipçiği, namlu, tabanca ve tüfek yayı, tetik tertibatı, tabanca şarjörü, tabanca kabzası, kaynak makinesi, kıl testere, diş açma aparatı, kurşun dökme kaşığı, kuru sıkı tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

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