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        Zonguldak'ta gazi ve şehit yakınlarının el işi ürünleri sergilendi

        Zonguldak'ta gazi ve şehit yakınlarının yaptığı el emeği göz nuru ürünlerden oluşan sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:46 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:52
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        Zonguldak'ta gazi ve şehit yakınlarının el işi ürünleri sergilendi
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        Zonguldak'ta gazi ve şehit yakınlarının yaptığı el emeği göz nuru ürünlerden oluşan sergi açıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliğinde gazi ve şehit yakınlarına psikososyal destek sağlamak, ailelerin sosyal ortama katılımlarını teşvik ederek sosyal işlevselliklerini artırmak, gazi ve şehit yakınları arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla el sanatları kursu projesi hayata geçirildi.

        Gazi ve şehit yakınlarının 6 ayda yapımını öğrenip ortaya çıkardıkları sepet örme, kaligrafi, ahşap boyama gibi çalışmalar, üniversitenin Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde sergilendi.

        Şehitlerin fotoğraflarının da yer aldığı sergide, 20 gazi ve şehit yakınının yaptığı çalışmalar ilgi gördü.

        Terör gazisi Gökhan Kurt'un eşi Yelda Kurt, gazetecilere, ellerinden geleni yapıp güzel işler çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

        Bir arada olmalarının kendilerine iyi geldiğini dile getiren Kurt, "Yaptığımız çalışmalarla şehitlerimizi anmaya çalıştık. Bunları yaparken duygusal anlar yaşadık. Bizleri bir araya getiren ve bize destek olanlara çok teşekkür ediyoruz. El becerimiz arttı. Üretimde bulunmak, yeni bir şeyler öğrenmek çok iyi geldi bize." diye konuştu.

        Şehit Ünal Eroğlu'nun akrabası Özlem Eroğlu da bir şeyler öğrenmenin, üretimde bulunmanın çok güzel bir duygu olduğunu anlattı. Eroğlu, "Bir şeyler üretmeye çalıştık, umarım her şey güzel olmuştur. Her şeye tek tek emek verdik. Çok duygusal anlar yaşadık. Çok mutlu olduk." dedi.

        Kore gazisi Mehmet Engin'in torunu Sema Şanal ise arkadaşının tavsiyesiyle çalışmada yer aldığını belirterek, güzel vakit geçirdiklerini, kurum çalışanlarının kendilerine destek olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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