Zonguldak'ta iki katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü

Yangında iki katlı bina ile yandaki 3 katlı binanın üst katında hasar meydana geldi.

Karaelmas Mahallesi Rıza Ulusman Sokak'taki iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki binanın çatısına sıçradı.

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