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        Zonguldak'ta iki katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü

        Zonguldak'ta iki katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 03:53 Güncelleme: 16.04.2025 - 03:53
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        Zonguldak'ta iki katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Zonguldak'ta iki katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Karaelmas Mahallesi Rıza Ulusman Sokak'taki iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki binanın çatısına sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1,5 saat sonra söndürüldü.

        Ekiplerin evde yaptığı incelemede Metin D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Metin D'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yangında iki katlı bina ile yandaki 3 katlı binanın üst katında hasar meydana geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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