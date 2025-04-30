TTK'ye ait liman sahasında iş makinesinin alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü

TTK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, liman sahasında Kardemir kömür deposunda iş makinesinin alev almasıyla yangın çıktığı ve yaralanma olmadığı belirtildi.

Yangını fark eden liman çalışanları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Liman sahasında bulunan Kardemir kömür deposundaki iş makinesi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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