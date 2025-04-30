TTK'ye ait liman sahasında iş makinesinin alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü
Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait liman sahasında iş makinesinin alev alması sonucu çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait liman sahasında iş makinesinin alev alması sonucu çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Liman sahasında bulunan Kardemir kömür deposundaki iş makinesi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden liman çalışanları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
TTK römorkör ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
TTK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, liman sahasında Kardemir kömür deposunda iş makinesinin alev almasıyla yangın çıktığı ve yaralanma olmadığı belirtildi.
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