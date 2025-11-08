Zonguldak'ta otomobille otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Devrek Baston Park mevkisinde R.D. idaresindeki 67 AEJ 589 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerlerken A.Ç. idaresindeki 34 MRK 993 plakalı otobüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan R.D, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
R.D. daha sonra Devrek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
