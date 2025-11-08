Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta otomobille otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:35 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:35
        Zonguldak'ta otomobille otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Devrek Baston Park mevkisinde R.D. idaresindeki 67 AEJ 589 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerlerken A.Ç. idaresindeki 34 MRK 993 plakalı otobüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan R.D, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

        R.D. daha sonra Devrek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

