Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı

Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşıyan 3 geminin 7 Kasım 1914'te Rus donanmasınca batırılması sonucu şehit olanlar için Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde anma töreni gerçekleştirildi.

Rus donanmasınca batırılan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin mürettebatı anısına düzenlenen program, Karadeniz Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı'na yaptırılan ve 221 şehidin isimlerinin yazılı olduğu "Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı" önünde yapıldı.

İlçe protokolü ve Sarıkamış Dayanışma Grubu, bando eşliğinde Bozhane mevkisinden şehit anıtı önüne kadar yürüdü.

Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, 7 Kasım 1914 sabahında Rus donanmasının Zonguldak'ı bombalayıp dönerken 3 nakliye gemisiyle karşılaştığını anlatarak, "İstanbul'dan Trabzon'a giden, Sarıkamış cephesine askeri malzeme, mühimmat ve 60 bin takım kışlık elbise taşıyan gemilerimiz yarım saat içerisinde batırılarak 221 şehidimiz olmuştur. Kurtulanlar olmuştur, esir düşenler olmuştur." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin dimdik ayakta olduğunu, bunu da şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını belirten Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz her an, yaptığımız her işte, kendi özelimizde, işimizde her zaman her fırsatta anmamız gerekiyor. Bütün işimizi, ahlakımızı, ilişkilerimizi buna göre tanzim etmemiz gerekiyor. Yaşadığımız olaylar Sarıkamış şehitlerimizi 111. senesinde anıyoruz. Bugün buradaysak, güçlü ve ayaktaysak bu derslere, tecrübelere, birliğimize, beraberliğimize hep beraber miras üzerinden inşa ettiğimiz millet, devlet, Türkiye Cumhuriyeti'ne borçluyuz. Bunu bilerek, bunlardan ders alarak yolumuza devam edeceğiz."

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da şehit olan askerleri minnet ve saygıyla andıklarını, ilçe ile Sarıkamış arasında bir bağ kurulduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından askeri gemiyle denize açılan protokol üyeleri, 3 geminin batırıldığı yere çelenk bıraktı.