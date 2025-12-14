Habertürk
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        14.12.2025 - 18:59
        Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'ndeki bir tekel bayi önünde C.Ç. (51) ile Murat Yangun (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada C.Ç, Yangun'u bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen büfe çalışanı H.G. de (25) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kendi imkanlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne giden ve akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ambulansla aynı hastaneye kaldırılan H.G'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı C.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

