        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Zonguldak'ta, "Gençliğe Değer Sofrasında Beklenen Sensin" temalı iftar programı düzenlendi

        Zonguldak'ta, "Gençliğe Değer Sofrasında Beklenen Sensin" temasıyla iftar programı düzenlendi.

        Genç Türkiye Diyanet Vakfı Zonguldak Şubesi ile Zonguldak İl Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Kuran-ı Kerim okunmasının ardından, ilahi ve ney dinletisiyle başlayan programda, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan tarafından dua edildi.

        Vali Osman Hacıbektaşoğlu, iftar sonrası yaptığı konuşmada, mübarek günde bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

        Huzurlu bir şekilde bayrama erişmeyi dileyen Hacıbektaşoğlu, bu güzel sofrada dünyanın birçok ülkesinden kente gelip eğitim gören öğrencilerin bulunduğunu dile getirdi.

        Hacıbektaşoğlu, çok faklı bir zamandan geçtiklerini anlatarak, "Allah bu mübarek gecede bütün İslam alemine huzur versin, İslam aleminin yardımcısı olsun. Evvela Gazze'de zulüm gören Filistinlilerin yardımcısı olsun. Allah, Türk milletine ve devletimize güç versin çünkü biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Türk milleti var oldukça, Türk bayrağı göklerde dalgalandıkça inşallah insanlığın ümidi olacaktır." dedi.

        Turan da bugüne kadar 17 bin öğrenciyi mezun edip ülkelerine hizmete geri gönderdiklerini, bunların her birinin ülkemizin gönüllü elçileri olarak bulundukları şehirlerde hizmet ettiklerini söyledi.

        TDV'nin hayır hizmetleri yürütmenin ötesinde eğitim alanına ehemmiyet veren bir vakıf olduğuna dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

        "Her yıl eğitim alanına iki buçuk milyardan fazla yatırım yapıyoruz. Bunun yanında dünyanın dört bir yanına su kuyuları açıyoruz. Susuz gönülleri, susuz dimağları suya kavuşturuyoruz. 30 bin civarında yetimi barındırıyoruz, onları himayemize almış vaziyetteyiz. Bunun yanında ramazan ve kurbanda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Dünyanın dört bir yanında bir kilogram ete bile muhtaç olan kardeşlerimizle buluşuyoruz. Geçen sene 40 milyon civarında bir insana bu şekilde ulaşmış olduk."

        Turan, devletlerin askeri, ekonomik ve insan gücü olduğuna değinerek, bu insan gücüyle dünyayı bir araya getirdiklerini sözlerine ekledi.

        İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in de konuşma yaptığı programda plaket takdimi gerçekleştirildi.

        Programa Vali Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

