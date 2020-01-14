Kazalardan bıkan mahalleli yolu kapattı

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan halk, sık sık trafik kazalarının meydana geldiği karayolunu ulaşıma kapatarak eylem yaptı.

Elmatepe Mahallesi sakinleri, son olarak dün öğle saatlerinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan komşuları Mustafa Demir (56) ve Ali Yanmaz'ın (68) ardından bugün kazanın meydana geldiği karayolunda eylem yaptı. Yaklaşık 50 kişi yolu ulaşıma kapatarak, araçların geçişini engelledi. Eylem yapan mahalleli, karayolunda sık sık yaşanan trafik kazaları nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını savundu. Eyleme destek veren CHP İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul, yaşanan trafik kazaları sonucu birçok insanın yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını söyleyerek, yetkililerin önlem almasını talep ettiklerini ifade etti. Çevre sakinleri, yaklaşık yarım saat sonra yolu ulaşıma açtı.



ZONGULDAK 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:40

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