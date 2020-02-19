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Yıldızlar Basketbol Şampiyonası başladı

İHA

Okullar arası Yıldızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası Grup müsabakaları 18 Kız ve Erkek takımın katılımıyla Zonguldak'ta başladı. 3 gün sürecek olan müsabakalarda takımlar yarı final vizesi alabilmek için potada kıyasıya mücadele edecek.

Yıldızlar Basketbol Şampiyonası başladı

Okullar arası Yıldızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası Grup müsabakaları 18 Kız ve Erkek takımın katılımıyla Zonguldak'ta başladı. 3 gün sürecek olan müsabakalarda takımlar yarı final vizesi alabilmek için potada kıyasıya mücadele edecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığının Faaliyet programıdna yer alan Okullar arası Yıldız Kız ve Erkek Basketbol Türkiye Şampiyonası grup müsabakaları Zonguldak'ın ev sahipliğinde Site Spor Salonu ve Kilimli Spor Salonu'nda devam ediyor.
Müsabakalara Yıldız Kızlar A Grubunda, Sinop Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, İstanbul Özel Bacıbadem Bilim Doğa Ortaokulu, Bolu 50.Yıl İzzet Baysal Ortaokulu, Bartın Esenyurt Şehit Ahmet Poyraz Ortaokulu, B Grubunda Düzce Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu, Samsun Hasköy Ortaokulu, Kocaeli Kazım Karabekir Ortaokulu, Özel Karadeniz Ereğli Doğa Ortaokulu bulunuyor.
Yıldız Erkeklerde ise A Grubunda, Düzce Bahattin Güçlü Ortaokulu, Karabük Ted Koleji Vakfı Ortaokulu, Bartın Cumhuriyet Ortaokulu, Kocaeli Başiskele Uğur Ortaokulu, B Grubunda İstanbul Özel Bilfen Çamlıca Ortaokulu, İzmir Özel Işıkkent Ortaokulu, Samsun Özel Bahçeşehir Ortaokulu, C Grubunda Bolu 50.Yıl İzzet Baysal Ortaokulu, Ankara Özel Çözüm Koleji Ortaokulu, Kdz.Ereğli Ted Koleji Vakfı Ortaokulu olmak üzere Kızlarda 8 ve Erkeklerde 10 toplamda 18 takım mücadele ediyor.
Birbirinden heyecanlı ve nefes kesen müsabakalara sahne olan şampiyonada takımlar yarı final vizesi almak için potada kıyasıya mücadele edecek. 3 gün sürecek olan müsabakalar sonunda gruplarını birinci olarak tamamlayan takımlar Bartın'da yapılacak Türkiye Şampiyonası yarı finallerine katılmaya hak kazanacak. Öte yandan Kızlarda 8 takım olduğu için en iyi ikinciler de yarı finale çıkacak.
Basketbol İl Temsilcisi Adnan Yakut, ''Basketbol Yıldızlar şampiyonası ilimizde başladı. Erkeklerde 10 takım Kızlarda ise 8 takım var. Erkekler Sitede Kızlar ise Kilimli Spor Salonunda oynuyor. Güzel turnuva. Milli oyuncularda var. Herkes memnun. Her gruptan 1 takım çıkacak. Yarı finaller Bartın'da olacak. Kızlarda birinciler gidecek. Ayrıca Kızlarda 8 takım olduğu için en iyi ikincilerde gidecek''dedi.

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