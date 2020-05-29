Hastane yolunda feci kaza: 5 yaralı Arı sokan arkadaşlarını hastaneye yetiştirirken hastanelik oldular

Zonguldak’ta arı sokan arkadaşlarını hastaneye yetiştirmeye çalışan gençler kaza yaptı. İstinat duvarına araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ZonguldakAnkara karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak’ta arıcılıkla uğraşırken arkadaşını arı sokan gençler hastaneye gitmek için yola çıktı. Ali Şükrü Akçağır idaresindeki 67 AK 012 plakalı aracın sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarında bulunan istinat duvarı ve direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde olan araç sürücüsü Ali Şükrü Akçağır, Hamza Ekşi, Mehmet Ayil, Sayed Sharif Jaffar ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu ekiplere haber vermesiyle olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araç içinde sıkışan yaralıları çıkartarak hastanelere gönderildi.

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