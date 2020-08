GMİS, MTA-İŞ Şube Genel Kurulu yapıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) bağlı MTAİŞ Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu Ankara’da MTA Genel Müdürlüğü Sadrettin Alpan Salonu’nda gerçekleştirildi.

Pandemiye karşı alınan önlemlere uygun olarak gerçekleştirilen Genel Kurula; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS’e bağlı şubelerin şube başkan ve yöneticileri ile MTAİŞ Şubesi delegeleri katıldı.

Genel Kurulun Divan Başkanlığına GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Divan Başkan Yardımcılıklarına GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Yazmanlıklara Serkan Baldan, Ali Bayraktar seçildi.

Divan Heyeti Başkanlığına seçilen GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, divan heyeti adına teşekkür etti. Genel Kurula hitap eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil şöyle konuştu:

"Çok değerli genel merkez ve şube yöneticisi arkadaşlarım, MTA Şubemizin çok değerli delegeleri, Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. MTA Şubemizin Olağanüstü Genel Kurulunun Sendikamız camiasına, MTA çalışanlarına, TÜRKİŞ ve işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyorum. Divan Heyeti adına güveniniz için teşekkür ediyorum. Ocak ve Şubat aylarında Sendikamız Yönetim Kurulu olarak MTA Bölge Müdürlüklerimizi ve MTA Sondaj Kamplarımızda çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Sorunlarını ve çözüm önerilerini doğrudan dinledik ve çalışma koşullarının zorluğunu yerinde gördük. Bu ziyaretlerde arkadaşlarımızın gösterdikleri misafirperverlik ve samimiyet nedeniyle hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Bir yandan örgütlenme çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan TTK’nın ve MTA’nın sorunlarının çözümü için çaba harcıyoruz. MTA işçisi arkadaşlarımız için MTA Genel Müdürlüğü, TÜHİS ve Sendikamız arasında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü dışında 9 Mart 2020 tarihinde bir protokol imzaladık. MTA çalışanı arkadaşlarımıza İş Tazminatı olarak ek kazanımlar sağladık. Bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Ancak kapıyı araladık. Ek olarak daha yüksek ödemeler için mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye’nin potansiyeli ile MTA’nın yapılandırması karşılaştırıldığında MTA’yı her alanda, başta teknoloji ve kalifiye eleman açısından büyütmek mecburiyeti var. Özellikle sondaj çalışmaları için acilen kalifiye eleman yetiştirilmelidir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Üstelik Eylül ayında ikinci dalga endişesini hepimiz yaşıyoruz. Ancak ülkemiz ve milletimiz için çalışmak ve üretmek durumundayız. Çalışanların sağlığı her şeyden önemli. Bu nedenle hem ülkemiz ve milletimiz için çalışmalı, hem de kendi sağlığımızı koruyabilmek için kurallara uymalıyız. MTA Şube Yönetimine seçilecek arkadaşlarımızı şimdiden kutluyor, kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum."



Şube Başkanlığına Tarkan Bor seçildi

GMİS MTAİŞ Şubesi Olağanüstü Genel Kurulunda Şube Başkanlığına; mevcut şube başkanı Durmuş Kılıç, mevcut şube teşkilat sekreteri Yiğit Soylu ve Tarkan Bor aday oldu.

Şube Sekreterliğine mevcut şube sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Tamer Yiğit, Ramazan Özdemir ve Musa Uyar, Şube Mali Sekreterliğine; Levent Koldaş ve Tuncay Aksoy, Şube Teşkilat Sekreterliğine; Metin Alican, Nazir Semerci ve Mehtap Çiçek aday oldular. Adayların konuşmalarının ardından seçimlere geçildi.

MTAİŞ Şube Başkanlığına 59 oy alan Tarkan Bor, Şube Sekreterliğine 62 oy alan Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreterliğine 58 oy alan Tuncay Aksoy, Şube Teşkilat Sekreterliğine 74 oy alan Metin Alican seçildi.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise Can Öndoğan, Kemal Sayılı, Alkan Demirden ve İmdat Yıldız’dan oluştu.

