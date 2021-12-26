ZBEÜ’de “Zonguldak Kömür Jeoparkı Değerleri ve Önemi” konferansı düzenlenecek

Zonguldak Kömür Jeoparkı Müdürlüğü tarafından “Zonguldak Kömür Jeoparkı Değerleri ve Önemi” konulu konferans düzenlenecek.

28 Aralık 2021 tarihinde saat 14.30’da, BEÜ Sezai Karakoç salonunda yapılacak olan konferansa ZKJ Bilimsel Koordinatörü Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, ZKJ Danışma kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükmeriç ve Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Dr. Koray Koç konuşmacı olarak katılacak.

ZKJ Danışma Kurulu üyesi, Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu da “Kültürel ve Jeolojik Miras Gezileri” tanıtımı yapacak.

Konferansta Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Zonguldak Kömür Jeoparkı değerlerine yönelik genel değerlendirme ve bilgilendirme yapacak. Prof. Dr. Yeşim Büyükmeriç ise dünya çapında yeni bulguların kayıtları Zonguldak/Gökgöl istifinde yerkürenin milyonlarca yıl öncesine ait küresel iklim krizleri ve toplu yok olmalar konusunda bilgiler aktaracak. Dr. Koray Koç ise Sofular Mağarasının iklim değişikliği araştırmalarında önemini aktaracak.

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