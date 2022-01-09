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SMA hastası Alparslan bebeğin ABD yolculuğu başladı

DHA

SMA hastası Alparslan bebeğin ABD yolculuğu başladı


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)İSTANBUL´da yaşayan Ergün ve Gülserin Başoğlu çiftinin SMA Tip1 hastası çocukları 1,5 yaşındaki Alparslan bebek, gen tedavisi için gerekli olan 2,5 milyon doların toplanmasının ardından ABD'ye gitti. 
Ergün ve Gülserin Başoğlu çiftinin prematüre olarak dünyaya geldikten sonra 35 gün süren yoğun bakımda kalan Alparslan bebeğğin 3 aylıkken kas hareketlerindeki azalma nedeniyle yapılan kontrollerinde, SMA Tip1 hastalığına yakalandığı tespit edildi. Başoğlu çifti, ABD'de gerçekleştirilen gen tedavisi için yardım kampanyası başlattı. Gerekli olan yaklaşık 2,5 milyon dolar, 1 yılı aşkın süren kampanya ile toplandı. Gerekli işlemlerin de tamamlanmasıyla Alparslan bebek, ailesiyle birlikte gece saatlerinde ABD'ye uçtu. Uçaktan Alparslan bebek ile fotoğraflarını paylaşan Başoğlu çifti, duygusal anlar yaşadı. 
'İYİ Kİ VARSINIZ' 
Hemşire anne Gülersin Başoğlu, kampanyanın başından sonuna kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Alparslan'ın ilacına kavuşmasına az bir zaman kaldığını ifade eden Başoğlu, "Şükürler olsun bugünleri gördük. Oğlumla birlikte inşallah ilacımıza kavuşacağız. Bize destek olan, yanımızda olan tüm dostlarımıza, dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" dedi. 
 DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2022-01-09 12:34:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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