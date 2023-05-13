ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Zonguldak başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Zonguldak ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ