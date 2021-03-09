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6 milyar dolarlık hisse 'hediye etti' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Popüler video konferans uygulaması Zoom'un Kurucu ve CEO'su Eric Yuan elindeki şirket hisselerinin yüzde 40'ını devretti. Zoom tarafından yapılan resmi bildiriye göre Yuan söz konusu 18 milyon adet hisseyi ismi açıklanmayan kişi veya kurumlara 'hediye' olarak devretti.

Hisselerin cuma kapanıştaki değeri 6 milyar dolar seciyesinde bulunuyordu. 51 yaşındaki Eric Yuan Zoom'u 2011 yılında kurdu. Ancak şirket en büyük sıçramasını koronavirüs salgınıyla beraber yaşadı. Zoom iş ve eğitim amacıyula yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanırken, şirketin hisseleri geçtiğimiz yıl yüzde 400 değerlendi.

2021 genelinde hisseler yüzde 7.8 gerilese de Eric Yuan son hisse transferinden önce Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 15.1 milyar dolarla dünyanın en zengin 130. kişisi konumunda bulunuyordu.

VİZE BAŞVURUSU 8 KEZ REDDEDİLDİ

Çin doğumlu olan Eric Yuan, uzun süre ABD'ye gitmek için uğraşmış ancak 8 kez vize başvurusu reddedilmişti. Sonunda başvurusu kabul edilen Eric Yuan ilk olarak bir başka video konferans şirketi WebEx Communications'ın ilk çalışanlarından birisi oldu. Ardından buradan ayrılarak Zoom'u kurdu.

Zoom bugün 90.5 milyar dolarlık bir deve dönüşmüş durumda.