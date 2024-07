Zorlu PSM'de 1 sezonda 1066 etkinlik

11. sezonuna #DünyanDeğişsin mottosuyla başlayan Zorlu PSM, sezon boyunca yerli ve yabancı müzik sahnesinin dev isimlerini, dünyaca ünlü müzikaller ve şovları, uluslararası müzik festivallerini ve ses getiren yerli, yabancı tiyatro yapımlarını sahnelerine taşırken sektöre yön veren ve kültür sanatı her kesime ulaştırma hedefini taşıyan sosyal fayda projelerini de hayata geçirdi.

Filiz Ova

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, “Zorlu PSM olarak her sezonumuzda Türkiye’de sanatın çeşitliliğine ilgi duyan tüm sanatseverlerin dünyasını değiştirecek, ilham verici, kapsayıcı ve eğlenceli bir sezon programı hazırlamaya gayret ediyoruz. Zorlu PSM olarak kültür-sanat yolculuğundaki 11. yılımızda çok sayıda başarılı işe imza attık. Sezon boyunca toplamda 1.066 etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliklerde 650 binden fazla sanatseveri ağırladık” dedi.

Bunun yanısıra, Piaf! The Show, Slava’s Snow Show, Spider-Man: Into The Spider-Verse Live in Concert, Mummenschanz, Star Wars: A New Hope In Concert, Café Müller – Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, Çifte Cinayet – Hofesh Shechter Topluluğu, Kız Kardeşler – La Colline Ulusal Tiyatrosu gibi çok sayıda uluslararası yapımı da sahnelerine taşıyan Zorlu PSM, Açılış Konseri: Mor ve Ötesi Senfonik, Best of Genres: Ceza, Mercan Dede, Hayko Cepkin, Ajda Pekkan, Sıla, Athena, Ezginin Günlüğü, Gevende, Mert Demir, Mabel Matiz, Pentagram, Melike Şahin, Fazıl Say & Nicolas Altstaedt, Dolu Kadehi Ters Tut, Gökhan Türkmen, Emre Altuğ ve Ece Dağıstanlı gibi yerli müziğin usta isimlerini de müzikseverlerle buluşturdu.