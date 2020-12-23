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Zozo Toledo yaşamını yitirdi

'Zozo Toledo' olarak bilinen cemiyet fotoğrafçısı Don Jose De Toledo En Salinas, hayatını kaybetti. Kötü haberi Magazin Gazetecileri Derneği, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu

Zozo Toledo yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Türkiye'nin en eski ve en renkli cemiyet fotoğrafçısı Don Jose De Toledo En Salinas, bilinen adıyla Zozo Toledo, hayatını kaybetti. Salinas'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Magazin Gazetecileri Derneği, bir baş sağlığı mesajı yayınladı.

Derneğin Instagram hesabından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'nin bilinen en eski ve en renkli cemiyet fotoğrafçılarından ilk paparazzi, dostumuz, Don Jose De Toledo En Salinas bilinen adıyla Zozo Toledo’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, basın camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

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