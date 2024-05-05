Zübeyde Melek Akkaş, kardeşi İdo Tatlıses'in ikiz oğullarını ziyaret etti

"KAVUŞMANIN GÜZELLİĞİ"

Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen çiftten Yasemin Şefkartli, eşi İdo Tatlıses'in kız kardeşi Melek Zübeyde Akkaş ve ikiz bebekleriyle olan fotoğrafını yayımladı.

1979 - 1982 yılları arasında evli kalan İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızı Zübeyde Melek Akkaş da yeğenleriyle olan karesini "Kavuşmanın güzelliği..." notuyla yayımladı.