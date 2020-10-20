

Türk sinemasını kült filmlerinden Züğürtağa bu akşam saat 20.00'de televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak. Şener Şen efsanelerinden biri olarak hafızalara kazınan Züğürt Ağa'nın konusu ne? Yediden yetmişe herkesin severek izlediği Züğürt Ağa oyuncuları kimler?

ZÜĞÜRT AĞA KONUSU NE?

Yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'in yaptığı 1985 yapımı Türk filmi Züğürt Ağa bu akşam SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak. Türkiye'de feodalizmin çöküşünü konu alan filmde Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Yağmur yağmaması ve kuraklığın başlaması üzerine köylüler ağanın ürünlerini çalıp satar ve İstanbul'a kaçarlar. Ağa da topraklarını satarak, İstanbul'a göç eder. Fakat şehir yaşamına ayak uyduramayan ağa elinde, avucunda ne varsa yiyip tüketir. Karısı da evi terk eder. Sonunda onu yalnız bırakmayan Kiraz ile yaşamaya başlar ve en iyi bildiği iş olan çiğ köfte yapma işine başlar.

ZÜĞÜRT AĞA OYUNCULARI KİMLER?

Şener Şen

Erdal Özyağcılar

Füsun Demirel

Nilgün Nazlı

Atilla Yiğit

Can Kolukısa

Bahri Selin

Ayla Arslancan

Celal İpek

Filiz Küçüktepe

Ali Osman Okumuş

Funda Çakmaktaş

Kemal İnci

Celal Yassıtaş

Kadir Yılmaz

Hamdiye Turan

Habil Yenici

Ahmet Yutmaz

Ali Rıza Canoluk

Sabah Ayşavkı