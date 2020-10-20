Türk sinemasını kült filmlerinden Züğürtağa bu akşam saat 20.00'de televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak. Şener Şen efsanelerinden biri olarak hafızalara kazınan Züğürt Ağa'nın konusu ne? Yediden yetmişe herkesin severek izlediği Züğürt Ağa oyuncuları kimler?
ZÜĞÜRT AĞA KONUSU NE?
Yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'in yaptığı 1985 yapımı Türk filmi Züğürt Ağa bu akşam SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak. Türkiye'de feodalizmin çöküşünü konu alan filmde Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Yağmur yağmaması ve kuraklığın başlaması üzerine köylüler ağanın ürünlerini çalıp satar ve İstanbul'a kaçarlar. Ağa da topraklarını satarak, İstanbul'a göç eder. Fakat şehir yaşamına ayak uyduramayan ağa elinde, avucunda ne varsa yiyip tüketir. Karısı da evi terk eder. Sonunda onu yalnız bırakmayan Kiraz ile yaşamaya başlar ve en iyi bildiği iş olan çiğ köfte yapma işine başlar.
ZÜĞÜRT AĞA OYUNCULARI KİMLER?
Şener Şen
Erdal Özyağcılar
Füsun Demirel
Nilgün Nazlı
Atilla Yiğit
Can Kolukısa
Bahri Selin
Ayla Arslancan
Celal İpek
Filiz Küçüktepe
Ali Osman Okumuş
Funda Çakmaktaş
Kemal İnci
Celal Yassıtaş
Kadir Yılmaz
Hamdiye Turan
Habil Yenici
Ahmet Yutmaz
Ali Rıza Canoluk
Sabah Ayşavkı
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