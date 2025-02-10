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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Zuhal Olcay'dan 14 Şubat konseri

        Zuhal Olcay'dan 14 Şubat konseri

        Zuhal Olcay büyüleyici sesi ve en sevilen şarkılarıyla 14 Şubat'ta DasDas'ta unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 14:17 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:17
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        Zuhal Olcay'dan 14 Şubat konseri
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        Türk müziğinin en özel seslerinden Zuhal Olcay, bir kez daha DasDas Sahne’de dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı 14 Şubat Cuma akşamı, Sevgililer Günü'nden DasDas’ta en özel şarkılarıyla hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza atacak. Konserin biletleri mobilet.com'da satışa çıktı.

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        #dasdas
        #zuhal olcay
        #14 Şubat
        #Sevgililer Günü
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