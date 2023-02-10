Zuhal Topal: Dayım ve kuzeninim cansız bedenlerine ulaştılar

"DAYIM VE KUZENİMİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞTILAR"



Topal, depremde enkaz altında kalan kuzeni ve dayısının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Zuhal Topal, "Dayım ve kuzenimin cansız bedenlerine ulaştılar. Acıma öfkem, yasıma geride kalanlar için umudum karıştı. Allah’ım yaşam savaşı verenlerini kurtulan tüm vatandaşlarımızın ve canla başla çalışan tüm ekiplerin yardımcısı olsun. Arayan, soran herkese teşekkür ederim. Dualarım ülkem için. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.



Fotoğraflar: AA, DHA