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Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün yok mu? Yemekteyiz neden yok?

Yemekteyiz, hafta içi her gün 16.00'da Zuhal Topal'ın sunuculuğunda TV8'de yayınlanıyor. Programın henüz başlamaması "Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün yok mu, neden yok?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 9 Haziran 2023 TV8 yayın akışı ile Yemekteyiz'in yayın durumuna ilişkin detaylar...

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  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün yok mu? 9 Haziran 2023 Yemekteyiz neden yok?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz, her hafta cuma günü haftanın finali ile ekranlara geliyor. 50 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olacağı merak edilirken izleyiciler ekranlarının başında yerini aldı. Ancak Yemekteyiz yayın saati geçmesine rağmen izleyici karşısına çıkmadı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün yok mu, neden yok? İşte, konuya dair detaylar...
  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün yok mu? 9 Haziran 2023 Yemekteyiz neden yok?

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BUGÜN YOK MU NEDEN YOK?

    TV8 yayın akışında yer almasına rağmen Yemekteyiz yayınlanmadı. Onun yerine kanalda Efsaneler Maçı programı izleyicilerle buluşuyor. Yemekteyiz'in bugün neden olmadığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Konuya dair resmi bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecek.
  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün yok mu? 9 Haziran 2023 Yemekteyiz neden yok?

    9 HAZİRAN 2023 TV8 YAYIN AKIŞI 

    07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

    11:15 Survivor 2023

    12:15 Survivor Panorama / Canlı

    14:00 Canım Annem / Yeni Bölüm

    14:45 Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası / Canlı

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

    20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm

    00:15 Survivor Ekstra/ Canlı

    01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    05:30 Canım Annem

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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