Zuhal Topal'la Yemekteyiz, her hafta cuma günü haftanın finali ile ekranlara geliyor. 50 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olacağı merak edilirken izleyiciler ekranlarının başında yerini aldı. Ancak Yemekteyiz yayın saati geçmesine rağmen izleyici karşısına çıkmadı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün yok mu, neden yok? İşte, konuya dair detaylar...