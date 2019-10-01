3 sezondur adını zirveye yazdıran ve dünyada farklı coğrafyalarda pek çok ülkede beğeniyle izlenen Ay Yapım imzalı Show TV’nin sevilen dizi “Çukur” ile InGame Group tarafından geliştirilen, 100’den fazla ülkede, 11 dilde, 26 milyonun üzerinde oyun meraklısı tarafından oynanan MMOFPS oyunu “Zula”, bir ilke imza attı.

InGame Group ve Ay Yapım’ın iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, 1 Ekim’den itibaren Çukur Haritası Zula’da yer alacak. 1 Kasım’dan itibaren ise dizinin iki sevilen karakteri “Cumali Koçovalı” ve “Azer Kurtuluş”un, oyuna dahil edilmesiyle, Türkiye ve yurt dışındaki milyonlarca Zula oyuncusu, Çukur heyecanını Zula içinde yaşayabilecek.

Eğlence sektörünün iki fenomen içeriğini bir araya getiren Zula ve Çukur işbirliğinin, Türkiye sınırlarını aşarak yurt dışında da ses getirmesi hedefleniyor.

Oyun ve dizi sektörünü bu kapsamda birleştiren ilk niteliğindeki projenin ayrıntıları, Nonstop Zula Espor Merkezi’nde InGame Group Kurucu Ortağı Burak Gözalan, Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay, Çukur dizisi oyuncuları Necip Memili ve Cihangir Ceyhan’ın katıldığı toplantıyla paylaşıldı.

'GENÇLER DİZİDE DE OYUNDA DA HEYECAN ARIYOR'

Toplantıda projeye ilişkin bilgi veren InGame Group Kurucu Ortağı Burak Gözalan, Türkiye’nin dünya çapındaki oyuncu şirketi olma hedefiyle 7 yıl önce yola çıktıklarını belirterek, “InGame Group, Türk mühendislerce tasarlanan yerli oyun Zula ile bugün Türkiye’de ve dünyada 26 milyon oyuncu sayısına ulaştı. Türkiye'nin yanı sıra 3 farklı kıtada, 10 bölgede, 11 farklı dilde oynanan oyunlar üretiyoruz” dedi.

Merkezine oyunu değil, oyuncuyu alan ve yatırım hedeflerini de buna göre planlayan bir grup olduklarını belirten Gözalan, “Günümüzde izleyicilerin beklentisi daha çok heyecan ve deneyim. Oyunda da, dizide de gençler daha çok interaktif uygulama ve daha çok heyecan istiyor. Tek bir içeriğin tekdüze dünyası gençlerin yol haritasından siliniyor. Biz de Zula ve Çukur gibi Türkiye’nin iki önemli markası olarak bu alanda bir ilke imza atıyoruz” diye konuştu.

Gözalan, şunları söyledi: “Online eğlence ve klasik medya eğlencesi arasındaki fark kapanıyor. Her iki dünyanın popüler karakterleri ve içerikleri birbirlerine misafir olmaktan çıkıyor artık aynı evi paylaşıyorlar. Bunun ilk örneği Türkiye’de Zula ve Çukur projesinde deneyimlenecek, Çukur heyecanı Zula’da yaşamaya devam edecek. Önümüzdeki yıllarda oyun sektörü ve sinema endüstrisinin iç içe girdiğine çok daha fazla şahit olacağız. Oyun ayrı bir disiplin olmaktan çıkıp, diziden sinemaya müziğe tüm eğlence sektörünün içine nüfuz edecek."

‘ÇUKUR, 40 ÜLKEDE İZLENİYOR’

Dünyada yükselen trendler doğrultusunda uzun zamandır oyun pazarında yer almayı planlandıklarını belirten Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay da içerik ve oyun dünyası gibi birbiriyle uyumlu iki sektörün bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.

Çatay, “Dünyada birçok ülkede izleyiciyle buluşan Çukur, şu anda yaklaşık 40 ülkede erişilebilir durumda. Dizi ve oyun sektörleri, Türkiye’ye hali hazırda yüksek katma değer sağlayan sektörler. Bu işbirliğinin hem her iki sektöre hem de ihracata katkı sağlayacağına inanıyorum. Ay Yapım için bu bir ilk adımdır, bundan sonra da oyun dünyasına yönelik projelerimiz olacak” dedi.

CUMALİ VE AZER KARAKTERLERİ DE OYUNDA

Çukur’un sevilen karakterlerinden Cumali Koçovalı’yı canlandıran Necip Memili de, “Zula’nın tüm Türkiye’de milyonlarca insan tarafından keyifle oynanan bir oyun olduğunu biliyorum. Bu nedenle bu projenin parçası olmak, dizideki canlandırdığım karakterin bir oyun karakterine dönüşmesiyle bir ilke imza atmak gerçekten heyecan verici. Hayranlarımız artık diziyi izlemekle kalmayıp, Zula içinde kendi Çukur maceralarını da yaşayabilecekler” dedi.

Çukur’a geçtiğimiz sezon giren ve kısa sürede sevilen karakterlerinden biri haline gelen Azer Kurtuluş’u canlandıran Cihangir Ceyhan ise “Küçüklüğümde atari salonlarında çok vakit geçirdim. Ben de bir oyuncuyum. Bu nedenle bir oyun karakterine hayat vermek bana müthiş geliyor. Dizideki heyecan oyunda da devam edecek, dizinin hem Türkiye’deki hem de yurtdışındaki takipçileri Zula ile Çukur heyecanını her an yaşayabilecekler” diye konuştu.