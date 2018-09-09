Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerde bu hafta Züleyha Ortak ve Enbe Orkestrası sahne aldı. Züleyha Ortak&Enbe Orkestrası aynı sahnede ortak bir proje kapsamında ilk kez sahne aldı. Ünlü orkestra Enbe ve Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak, birlikteliğindeki konserde muhteşem bir sahne performansı sergilendi. Kocaeliler Züleyha Ortak ve Enbe Orkestrasının ilk kez bir arada aynı sahneyi paylaştığı konseri izleme ayrıcalığı yaşadı.

Anadolu’nun dört bir yanından Türküler Züleyha Ortak tarafından okundu. Enbe Orkestrası solistleri de hem Züleyha Ortak ile birlikte türkülere eşlik etti hem de popüler parçalar seslendirdi. Konsere katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından Züleyha Ortak ve Enbe Orkestrası kurucu ve şefi Behzat Gerçeker’e çiçek takdim edildi.

Bayrağını ve ülkesini seven değerlerini bilen sanatçılara ülkemizin ihtiyacı var diyen Başkan Karaosmanoğlu, bu değerlere sahip sanatçıları sizlerle buluşturuyoruz” diyerek konseri dinlemeye gelen vatandaşlara keyifli bir konser geçirmeleri temennisinde bulundu.

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