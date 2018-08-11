Zürich - St Gallen düellosu

İsviçre Süper Lig maçında Zürich ile St Gallen, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Zürich 6 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken St Gallen 6 puanda ve 3. sırada. Zürich, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. St Gallen, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 661. İddaa'da Zürich kazanır 1.60, berabere biter 3.30, St Gallen kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Zürich son haftadaki St Gallen müsabasında 0-0 berabere kaldı.

St Gallen ise Zürich karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Zürich, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Zürich, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

St Gallen, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda St Gallen 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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