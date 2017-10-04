Çorum’da yaklaşık 800 yaşında olduğu tahmin edilen koruma altındaki ağaç, bir kişinin dilek dilemek için yaktığı mum yüzünden yandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre olay, Çorum merkeze bağlı Palabıyık Köyü’nde meydana geldi. Halk arasında ‘Çam Dede’ olarak bilinen ve yatır olduğuna inanıldığı için etrafı türbe olarak düzenlenen ağaç bir kişinin dilek dilemek için yaktığı mum yüzünden yandı. Alevlerin sardığı 800 yaşında olduğu tahmin edilen, koruma altındaki ağaç büyük zarar gördü. Çevredekilerin söndürdüğü yangın sonrası jandarma soruşturma başlattı.

800 yıllık ağaç

dilek mumu

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