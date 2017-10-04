Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 22 ölü

Çora Kaymakamı Aminullah Haliki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, ilçenin Niyazian bölgesindeki askeri karakola saldırısında 18 asker ile 4 polisin hayatını kaybettiğini, Taliban'ın da kayıplar verdiğini bildirdi.

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