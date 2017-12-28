Afganistan'ın başkentinde şiddetli patlama!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan bir haber ajansının yakınlarından patlama sesi duyuldu.

Patlamanın Şii gruplara ait bir binada gerçekleştiği ve ilk belirlemelere göre en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Görgü tanıkları, intihar saldırısının ardından bir diğer saldırganın içeri girerek rastgele ateş açmaya başladığını ifade etti.

Ülkenin en büyük etnik gruplarından Şii mezhebine mensup Hazara gruplarına ait olduğu bilinen "Tabyan" adlı kültür merkezinin içinde, haber ajansı ve eğitim merkezi gibi kuruluşlar yer alıyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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