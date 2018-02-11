Afrin kırsalında, PKK/ PYD’li büyük bir grup terörist, TSK’nın temizlediği bölgeye sızmak istedi. Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre teröristler sabaha karşı Raco kırsalında bulunan ve alanın en stratejik yeri olan 1027 rakımlı tepe ve yakınlarındaki Ömeruşağı Köyü’ne saldırdı. Hemen karşılık veren askerler, kısa sürede köyde yeniden hâkimiyeti sağladı. Ancak sarp bir bölge olan ve daha önce de sızma girişimleri yaşanan tepedeki çatışmalar geç saatlere kadar sürdü. ATAK helikopterinin de düştüğü bölgede 9 komando şehit oldu, 11’i yaralandı. TSK’dan yapılan ilk açıklamada, “3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. En az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir” denildi. İkinci açıklamada ise 2 askerin daha şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı belirtildi. 11 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Ardından üçüncü açıklama geldi. 4 askerin daha şehit düştüğü, 2’sinin yaralandığı, 13 teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
KUZENİ GİBİ ŞEHİT DÜŞTÜ
Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz’in (27) şehadet haberi, Hatay’daki annesi Suna ve babası Mehmet Ekiz’e verildi. Şehidin amcasının oğlu Uzman Çavuş Uğur Ekiz’in de İstanbul’da 2010’da servis aracına yönelik bombalı saldırıda şehit düştüğü öğrenildi. Ekiz, düğün hazırlıkları yapıyordu.
Zeytin Harekâtı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca’nın İstanbul Kartal’daki evi, Türk bayraklarıyla donatıldı.
Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin’in Samsun’dyaşayan annesi Behiye Şahin, haberi alınca fenalık geçirdi. Şehidin babasının daha önce vefat ettiği, eşinin ise Bitlis’te olduğu öğrenildi. Şehidin, polis memurluğunu bırakıp 2015’te Tatvan Komando Taburu’nda göreve başladığı belirtildi.
HEM ÖKSÜZ HEM YETİMDİ
Uzman Çavuş Halis Koca’nın (28) Adana’daki evi, bayraklarla donatıldı. 3 çocuklu bir ailenin evladı olan Koca’nın, 3 yıldır görev yaptığı öğrenildi. Annesi Ümran Koca’yı 6 yıl önce, babası Hidayet Koca’yı ise küçük yaşlarda kaybeden şehidin bekâr olduğu belirtildi. Acı haber ise kız kardeşi Zehra Koca’ya verildi.
3 YILDIR GÖREV YAPIYORDU
Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın’ın Samsun’daki baba ocağına acı haber ulaştı. 2015’ten bu yana Bitlis Tatvan Komando Tugayı’nda görevli olan Burak Akalın, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Suriye’ye göreve gitmişti.
‘DÜĞÜNE GİDİYORUZ’ DEMİŞTİ
Çatışmalarda şehit düşenlerden biri de Adıyamanlı Uzman Erbaş Enes Sarıaslan (23) oldu. Sarıaslan’ın acı haberi, Gaziantep’te yaşayan ve bir fabrikada şoför olarak çalışan babası İmam ve annesi Hatice Sarıaslan’a verildi. Adıyaman’da toprağa verilecek olan Sarıaslan, bölgeye giderken gazetecilere “Düğüne gidiyoruz” demişti.
Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu’nun (26) Giresun’un Çamoluk İlçesi’nde yaşayan ailesine acı haber, askeri yetkililerce verildi. Karacaoğlu’nun 3 yıl önce evlendiği öğrenildi.
Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin şehit olduğu haberi, Eskişehir’de yaşayan annesi Gülten Ege’ye verildi.
EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI
Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un (33) ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Alime Kuş ile evli ve 1 çocuk babası olan şehidin annesi Ümmü ve babası Mehmet Kuş’u yakınları ve görevliler teselli etmeye çalıştı. Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı olan şehit, bugün Anamur’da toprağa verilecek.
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