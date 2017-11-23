Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan Çatayev'in öldürüldüğü öne sürüldü

Gürcistan’da 17 saat süren terör operasyonunda öldürülen 3 Çeçen uyrukludan birinin, İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Ahmet Recepoviç Çatayev olduğu iddia edildi.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Gürcü emniyeti, terör örgütü DEAŞ üyelerinin başkent Tiflis’in İsani bölgesindeki Gabriel Salos Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda olduğunu tespit etti. Daire önceki gece çembere alındı. Sabaha karşı düzenlenen operasyona, evdeki teröristler silahla karşılık verdi. Polis özel harekât ekipleriyle teröristler arasında çıkan çatışma, 17 saat sürdü. Operasyonda, 3 terör örgütü üyesi öldürüldü, 1 kişi ise sağ ele geçirildi.

Çatışmada öldürülen 3 kişinin, Çeçen uyruklu oldukları açıklandı. Öldürülen Çeçenlerden birinin, Atatürk Havalimanı saldırısını organize etmekle suçlanan “Tek Kol” lakaplı Çeçen terörist Ahmet Recepoviç Çatayev olduğu iddia edildi. Türkiye’den kaçak olarak Gürcistan’a geçtiği öne sürülen Çatayev ve adamlarının, Çeçen uyruklu Aslanpek Cebrailov adına kayıtlı daireye yerleştiği öğrenildi. Sağ ele geçirilen kişinin ise daire sahibi olduğu iddia ediliyor.

Çatayev, 2012’den beri DEAŞ’ın elebaşlarından Ömer Şişani ile birlikte hareket ediyor.

Ahmet Recepoviç Çatayev

Atatürk Havalimanı saldırısı

atatürk havalimanı