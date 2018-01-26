İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı’nda bir gün arayla iki ‘Bitcoin’ operasyonu yaptı. İlk operasyon, 18 Aralık 2017’de ABD’nin New York şehrinden İstanbul’a gelen Batuhan A.’ya yönelik yapıldı. “Gümrüğe tabi eşyam yok” diyerek yeşil hattan geçip Türkiye’ye girmek isteyen Batuhan A.’nın beraberinde getirdiği valizler X- Ray cihazına gönderildi. Valiz içinde Bitcoin üretiminde kullanılan 12 ekran kartı, 1 güç kaynağı, 1 kamera, 27 ekran kartı slotu, 1 sensör ve 1 sinyal tespit cihazı bulundu. Gümrüklenmiş değerinin 6 bin 892 lira olduğu belirlenen malzemelere el konuldu.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre ikinci operasyon, 19 Aralık 2017 günü Abu Dabi’den gelen Rojin İ.’ye yönelik yapıldı. Yeşil hattan geçerek giriş yapacağı sırada durdurulan

Rojin İ.’nin valizinde 5 ekran kartı ile 5 güç kaynağı bulundu. Rojin İ.’nin valizindeki parçaların da 76 bin 500 lira değerinde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, savcılık talimatıyla 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3/1. maddesi ‘Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak’ suçlamasıyla adli işlem yapıldı. Operasyonla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da emniyetten bilgi istediği öğrenildi.

ENERJİ TÜKETİMİ 159 ÜLKEDEN FAZLA

Bitcoin; herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik para birimi. ‘Derin ağ’da en çok kullanılan ‘Kripto para’ olan Bitcoin’in üretim işlemine madencilik (mining) deniyor. Kripto para üretimi, algoritmalarla hazırlanan bir dizi matematiksek hesabın çözülmesiyle yapılıyor. Ancak asıl önemli olan ise hesabın en hızlı şekilde çözülmesi. Bu noktada da hızlı bilgisayarlar devreye giriyor. Birbirine paralel bağlanmış yüzlerce, hatta binlerce grafik kartının sürekli çalışmasıyla madenciler avantaj elde etmeye çalışıyor. Ancak bu işlem sırasında büyük bir enerji tüketimi ortaya çıkıyor. Yıllık küresel geliri 17.2 milyar $ olan Bitcoin’in üretiminde aralıksız çalışan sistemi soğutmak için devasa bir enerji gerekiyor. Öyle ki, Bitcoin madenciliği enerji tüketimi bakımından 159 ülkeyi geride bıraktı, 58 ülkenin ardından 59’uncu sıraya yerleşti. Kripto paraların yayılma hızı 2017’deki gibi devam ederse, 2020’de tüm dünyada harcanan enerjinin toplamını geride bırakacak.

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