Bu hafta ne yapsak? (4 Temmuz 2018)

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25. İstanbul Caz Festivali kapsamında Sultan Park-Swissôtel The Bosphorus sahnesinin 21.00 itibarıyla konukları günümüz cazının en önemli keman virtüözlerinden, caz kemanına yepyeni bir soluk kazandıran, bir anlamda kendi lügatini yaratan Adam Baldych ile Helge Lien Trio ve saksofoncu Tore Brunborg