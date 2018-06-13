Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması! AA'nın Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğunu iddia eden haberinin ardından Habertürk TV'nin canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Çavuloğlu konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk yayınında Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

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Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Adil Öksüz konusu AA'ya yapılan bir ihbar. Almanya'daki yetkililerin evine gittiği bir olay değil. Biz Adil Öksüz dahil tüm FETÖ'cülerin peşindeyiz. Bize gelen duyumların ardından Almanya'yla temaslarda bulunduk. Değişik dedikodular çıkıyor, ABD'de olduğu da söyleniyor.

Yakalandıktan sonra Almanya'yla tabi ki anlaşmamız var. Eğer yakalanırsa iade talebi yapacağız. Almanya Adil Öksüz'ü vermezse, FETÖ'yü vermeyen ABD durumuna düşer. Almanya olsun, ABD olsun bu hainleri bize vermelidir. Hem darbe girişiminde bulunacaksanız, ondan da sonra hesap vermeden elini kolunu sallayarak gezeceksiniz. Yunanistan bu kişileri vereceğini bize söylemişti. Yunan siyasetçilerin vermek istediklerini biliyoruz. Fakat Yunan yargısına Batı'dan çok ciddi baskı geldi. Yunanistan bize bunları vermezse, yarın bu tip konularda bizim tutumumuz da çok farklı olur. Bazı DHKP-C'lileri Yunanistan tutuklamıştı fakat bu darbeyle ilgili konularda farklı tutum gösterdiler.

Irak'taki PKK mevcudiyeti bizim için çok büyük bir tehdittir. Biz Irak'taki muhattaplarımıza, 'Irak'taki PKK varlığı ikimize tehdit, birlikte hareket edelim' diyoruz.

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