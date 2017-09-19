Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2004 yılında başlayan imha çalışmalarının sonuncusunun, ülkenin başkenti Cezayir'in güneyinde Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Ahmed Kayd Salih'in katılımıyla gerçekleştirilen törenle yapıldığı belirtildi.

Söz konusu anti-personel mayınlardan 5 bin 970 adetin eğitim için elde tutulduğu belirtilen açıklamada, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Yardımcısı Salih burada birer konuşma yaptı. Salih konuşmasında, "Bu mayınlar, 7 bin 300 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı." bilgisini paylaştı.

Savunma Bakanlığı, geçen ocak ayında ülkenin mayınlardan tamamen temizlenmesi için 50 yıldır devam eden çabaların, ordunun Aralık 2016 itibarıyla Tunus ve Fas sınırındaki mayınları temizleme operasyonunun tamamlamasıyla sona erdiğini açıklamıştı.

Fransız sömürgesi, Cezayir'de devrimcilere yardım gelmesini ve giriş çıkışları engellemek amacıyla Fas ve Tunus sınırına milyonlarca mayın döşemişti.

cezayir

Fransız sömürgesi

mayın

Ahmed Kayd Salih