Alınan ilk bilgilere göre, Nusaybin-Cizre karayolu üzerindeki Katran köyündeki iki katlı bir ev, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. AA'nın aktardığına göre, olayda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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