Dar sokaklarda çöp toplama işlerini kadrolu eşeklerin yaptığı Mardin’de 3 ay önce otomobil eşeğe çarptı. Sürücü eşeği yaralı halde bırakıp kaçtı. Ağır yaralı eşek, hayvanseverlerin ihbarıyla ambulansla götürüldüğü Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı. İlk tedavileri yapılan eşeğin ameliyat olması gerekiyordu. Rehabilitasyon merkezinin bu imkânları olmayınca yaralı eşeğin, başka bir kente nakledilmesine karar verildi. HAYTAP üyesi Veysel Ögdür, sosyal paylaşım sitesi üzerinden eşeğin tedavisi için ilan vererek, destek istedi. Yük hayvanlarıyla ilgilenen hayvan hakları savunucusu Okan Oflaz ilanı görünce merkezle temasa geçti. Girişimler sonucu İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi eşeğin ameliyatını ücretsiz yapmayı kabul etti.
TERS DÖNEN AYAK AMELİYATLA DÜZELTİLDİ
Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre Mardinli yaralı eşek, nakil ücretini karşılayan Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İstanbul’a gönderildi. Ameliyat malzemesi ve ilaç masraflarını da Oflaz’ın karşıladığı eşeği, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy ve Doç. Dr. Olgun Erdikmen ameliyat etti. Ayağı kırılıp ters dönen eşek, sağlığına kavuştu. Yürümeye başlayan eşeğe “Mardinli Beyaz” ismi verildi. Eşeğin tamamen iyileştikten sonra ömrünün geri kalan kısmını bir çiftlikte yük taşımadan geçireceği belirtildi.
Aynı şekilde kazada ayağı kırılan siyah renkli başka bir eşek de Mardinli Beyaz ile birlikte tedavi için İstanbul Üniversitesi’ne gönderildi. Gebe olan bu eşek kurtarılamadı. Bu tür vakaların sık yaşanması nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi sadece eşekler için bir ahırla birlikte hayvan hastanesi açmayı planlıyor.
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