Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü uçakta aralarında Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtlarken, yüksek faiz eleştirisinde bulundu. Enflasyonun faizle doğru orantılı olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enflasyonla faiz arasındaki ilişki sebep netice ilişkisidir. Sebep faizdir, netice enflasyondur. Bugüne kadar bu dediğim de hep çıkmıştır. Bugün de aynı tezi savunuyorum. Faiz yükseldikçe enflasyon yükselecektir; asla düşmeyecektir. Ama ne yazık ki biz bunu ilgili arkadaşlara anlatamıyoruz. Hepsi ‘Ben bankayım, daha yüksek kâr nasıl elde edeceğim ona bakarım’ diyor. Faizi yükselterek kendi kârını artırmanın gayreti içerisinde ama öbür tarafta enflasyon milleti, vatandaşı inim inim inletiyor. Onun umurunda değil. Şu anda maalesef bu süreç hâlâ devam ediyor.” “Belki önümüzdeki hafta Sayın Başbakan, ilgili bakanlar, bazı devlet bankaları bir araya gelmek suretiyle bu konuyu müzakere edip çok kararlı adım atıp bu faiz lobisinin de bu faizlerin de üzerine gitmekte kararlıyız” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

‘BAŞARMALIYIZ’

“Faiz lobisinin üzerine gidilmezse ne olur? Birincisi, enflasyon aşağıya çekilemez, ikincisi yatırımlar artmaz, üçüncü olarak da istihdam artmaz. Ama biz bunu halledersek, enflasyon düşecektir, yatırım artacaktır, istihdam artacaktır. Bu işi başarmamız lazım.”