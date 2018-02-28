Dudak estetiğinde dikkat edilmesi gerekenler!

Kadınlar tarafından sıkça başvurulan estetik yöntemlerinden dudak estetiği konusunda Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.
İHA'nın haberine göre; yaşlanmaya ve menopoza bağlı nedenlerin yanı sıra genetik kaynaklı ince dudak problemi görülebiliyor. Op. Dr. Burak Türkyılmaz, dudak estetiği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
İnce dudaklar, dudak üzerindeki çizgilerin belirsizliği, dudak üzeri lekeler, dudakta izlere bağlı şekil bozuklukları nedeniyle dudak estetiğine sıkça başvurulduğunu dile getiren Op. Dr. Türkyılmaz, dudak estetiğinde dudaklarda doğallığın korunmasıyla kalınlaştırılması, konturlarının daha belirgin hale getirilmesi, kırışıklıkların azaltılması ve dolgunlaştırılmasının amaçlandığını ifade ederek, dudak kalınlaştırma estetiğinin cerrahi ve cerrahi olmayan olmak üzere iki yönteme ayrıldığını belirtti.
DUDAK ESTETİĞİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
Op. Dr. Türkyılmaz, dudak estetiğinde kullanılan yöntemlerin kişilerin durumuna, tercihlerine ve dudakların mevcut haline göre değişiklik gösterdiğini dile getirdi. Türkyılmaz, cerrahi ve cerrahi dışı teknikleri şöyle açıkladı:
CERRAHİ OLMAYAN YÖNTEMLER
Cerrahi olmayan yöntemlerin, dolgu maddeleri kullanılarak yapıldığını belirten Türkyılmaz, "Dudak estetiğinde kullanılan dolgu maddelerinin içeriğinde genellikle hyalüronik asit bulunmaktadır. Cerrahi müdahaleye çok gerek duyulmadığı zamanlarda bu yönteme başvurulur. Dolgu maddesi olarak hastanın kendi yağ dokusu enjekte edilir" dedi.
CERRAHİ YÖNTEMLER
Op. Dr. Türkyılmaz, "Bu yöntemle dudak kalınlaştırma işleminde vücudun bir bölgesinden alınmış doku parçası dudak içinden insizyonla yerleştirilir. Cerrahi yöntemlerle yapılan dudak kalınlaştırma işlemleri, dolgu maddeleri ile yapılanlara göre daha kalıcı ve doğal görünüme yol açar. Lokal anestezi uygulanarak yapılan bu ameliyatlarda dudak küçültme işlemleri de yapılabilir" ifadelerini kullandı.
Dudak estetiği ameliyatı ile ince dudak probleminin çözülerek dolgun dudaklara kavuşulabilmenin de amaçlandığını belirten Türkyılmaz, ameliyatta, vücudun başka bölgelerinden alınan yağ dokuları veya dolgu maddelerinin dudaklara enjekte edilerek dudakların daha dolgun bir hale kavuşturulduğunu vurguladı. Türkyılmaz, "Dudak estetiği ameliyatında dudaklara vücudun başka bölgelerinden alınan yağ dokularının enjekte edilmesi yöntemi ameliyatın zorluğundan dolayı çokça tercih edilmemektedir" dedi.
YANLIŞ YAPILAN DUDAK ESTETİĞİ
Güzellik için birçok yönteme başvuran kadınların, bazen yanlış estetik mağduru olabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Burak Türkyılmaz, yanlış yapılan dudak estetiklerinin, doğallıktan uzak, yapay görüntülere yol açtığını, estetik görünüm kazanayım derken daha yapay görüntünün ortaya çıktığını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.