Pazar yerine DEAŞ saldırısı

Terör örgütü DEAŞ, muhaliflerin kontrolündeki Suriye'nin Savran kasabasında intihar saldırısı düzenledi. Pazar yerine bomba yüklü araçla yapılan saldırıda ilk bilgilere 60 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil de yaralandı.



Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgede terör örgütü DEAŞ, bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi. Terör örgütü DEAŞ'ın intihar saldırısında Azez'e bağlı Savran kasabasındaki pazar yeri kan gölüne döndü.

Patlamanın şiddetiyle çok sayıda araç hasar görüp yanarken, evler ve dükkanlar da yerle bir oldu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; patlamada 60 sivil öldü, aralarında çocuklarında olduğu çok sayıda kişi de yaralandı.

Bölgedeki sahra hastanelerine kaldırılıp tedaviye alınan yaralılar arasında çok sayıda ileri derece yanık olanların bulunduğu öğrenildi.

Nurcan İNAL/ KİLİS