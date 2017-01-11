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DÜNYA

Obama'dan veda konuşması!

11 Ocak 2017 Çarşamba, 07:55:16

'Başardık' dedi, o ülkeden hiç bahsetmedi!

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    ABD Başkanı Barack Obama, Chicago kentindeki veda konuşmasında, 8 yıllık başkanlığı döneminde başta ekonomi olmak üzere birçok alanda başarılı olduğunu ve göreve geldiği günden daha iyi bir ülke bıraktığını savunarak, Amerikan halkına "umutlu ve dirayetli olmaları" çağrısında bulundu.

     

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    Beyaz Saray'daki koltuğunu seçilmiş Başkan Donald Trump'a 20 Ocak'ta devredecek Obama, veda konuşmasını siyasete başladığı ve "memleketim" diye tanımladığı Chicago'da yaptı.

     

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    McCormick Place'teki konuşmasında ağırlıklı olarak Amerikan kamuoyunun beklentilerine 8 yıllık başkanlığı döneminde nasıl karşılık verdiğini anlatan Obama, Trump'a başkanlığı "sorunsuz bir şekilde" devredeceğini söyledi.

     

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