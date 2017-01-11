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SURİYE'DEN HİÇ BAHSETMEDİ

Dış politikayla ilgili sınırlı yorumlar yapan Obama, dünyanın en çok tartıştığı ve kendi yönetiminin de sıkça eleştirildiği konuların başında gelen Suriye'deki iç savaşa hiç temas etmedi. Obama, Ortadoğu ile ilgili sorunlara da değinmedi.