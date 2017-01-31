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Almanya'da Türk asıllı anne dehşet saçtı

Almanya'da yaşayan Türk asıllı bir anne, 5 yaşındaki kızını boğarak öldürdükten sonra tedavi gördüğü hastanede kendini astı

31 Ocak 2017 Salı, 20:47:02 Güncelleme: 20:51:15 DHA

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletinin Karlsruhe kenti yakınlarındaki 10 bin nüfuslu Bad Wildbad kasabasında, üç çocuk annesi olan kadın, geçtiğimiz çarşamba günü 5 yaşındaki kızını boğarak öldürmüştü. Alman basınına göre Türk asıllı olduğu bildirilen anne, tedavi gördüğü hastanede kendini astı.

41 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü Biberach Hastanesi'nde dün sabah odasında kendini asmış olarak bulundu. Temizlikçi kadının bulduğu E.E'ye doktorların müdahalesinin sonuç vermediği kaydedildi.

Cinayeti işleyen anne, polise suçunu itiraf edip teslim olmuştu. Tübingen Savcılığı, gözaltına alınan kadının ifadesinin alındığını, cinayet hakkında çok yönlü soruşturmanın devam ettiğini duyurmuştu.

Cinayet kurbanı kızın iki ağabeyinin evde olduğu ancak kardeşlerin işlenen cinayetten haberleri olmadığı öğrenildi. Babanın ise cinayetin işlendiği gün evde bulunmadığı açıklandı.

Polis beş yaşındaki kıza yapılan otopsi sonucunda, çocuğun boğularak öldürüldüğünü, Türk asıllı bildirilen annenin psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve tedavisi için bir kliniğe yatırıldığını açıklamıştı.

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