11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Geert Wilders Hollanda
DÜNYA

Wilders yine ‘Fitne’ çıkaracak

Hollandalı politikacı Geert Wilders internetten yayınladığı ‘Fitne’ adlı filminin yeni bölümünü çekecek

11 Nisan 2017 Salı, 03:51:12 Güncelleme: 03:55:53

Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders, 2008 yılında internetten yayınladığı ‘Fitne’ adlı filminin yeni bölümlerinin hazırlığı içinde olduğunu bildirdi.

Gazete Habertürk'ten Ünal Öztürk'ün haberine göre Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Fitne 2’ ile başlayacak 9 yeni bölüm hazırlayacağını duyurdu. İslam’ı, özellikle de Kuran’ı hedef alan ‘Fitne’ adlı 16 dakikalık film 2008 yılında tamamlanmış, televizyon kanallarının kabul etmediği video internet üzerinden yayınlanmış, birkaç saat içinde 3 milyon kişi tarafından izlenmişti. Film, İslam ülkelerinden sert tepkiler almış ve dönemin başbakanı Balkenende, böylesi bir filmin yayınlanmasından üzüntü duyduğunu söylemişti.

Savcılık, Haziran 2008’de Wilders’in ‘Fitne’ filminden dolayı yargılanmasıyla ilgili başvurularda takipsizlik kararı vermişti. Bu karar daha sonra yüksek mahkeme tarafından bozulmuş, bir gruba hakaret etmek ve nefret tohumları saçmak suçlarından yargılanan Wilders 2011 yılında beraat etmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Hollanda'da koalisyon için görüşmeler başladı
DÜNYA

Hollanda'da koalisyon görüşmeleri başladı
Türkiye ile AB arasında yapılan geri kabul anlaşmasının detayları
DÜNYA

Türkiye'den en fazla mülteci alan ikinci ülke ...
Hollanda ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı ayakta
DÜNYA

Hollanda ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı ayakta
Hollanda'da 4 partili koalisyon kapıda
DÜNYA

Hollanda'da 4 partili koalisyon kapıda
Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'daki seçimle ilgili ilk yorum
DÜNYA

Çavuşoğlu'ndan Hollanda'daki seçimle ilgili ilk yorum
Türkiye Hollanda skandalını BM'ye taşıdı
DÜNYA

Türkiye, Hollanda skandalını BM'ye taşıdı
Almanya'da başörtülü genç kız darp edildi
DÜNYA

ALMANYA'DA BAŞÖRTÜLÜ GENÇ KIZ DARP EDİLDİ
Wilders yine ‘Fitne’ çıkaracak
DÜNYA

IRKÇI WİLDERS YİNE 'FİTNE' PEŞİNDE!
'Rusya, Esed'in İdlib'e kimyasal saldırı yapacağını biliyordu'
DÜNYA

PUTİN'İ ÇILDIRTACAK İDDİA: RUSYA BİLİYORDU
Suriye rejim güçlerinden İdlib'e fosfor gazlı saldırı
DÜNYA

SURİYE REJİM GÜÇLERİNDEN İDLİB'E FOSFOR GAZLI SALDIRI
ABD'de çifte bilet satılan yolcular zorla uçaktan çıkartıldı
DÜNYA

ABD'DE SKANDAL! SÜRÜKLEYEREK DIŞARI ÇIKARDILAR!
Nobel ödüllü Malala Yusufzay BM'nin barış elçisi oldu
DÜNYA

NOBEL ÖDÜLLÜ O İSİM BM'NİN BARIŞ ELÇİSİ OLDU