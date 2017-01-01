AB Bakanı Çelik'ten AKPM'nin kararına tepki

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime almasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
"Yakın bir şekilde izledik bakanlık olarak. 2004'te denetimden çıkmamızdan sonra, böyle bir kararı yanlış ve haksız buluyoruz. Adil olmayan bir karar. Tartışmaların hiçbiri Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmüyor. Türkiye'de işkence olduğundan, Çin'den daha fazla tutuklu gazeteci olduğundan, tek adam rejimi olduğundan bahsediliyor.
AKPM gibi bir kurumda, bu üyelerin yarısının katıldığı bir toplantıda bu karar alınıyor. Adil olmayan, haksız, yanlış bir karar. Bahsettikleri Türkiye fotoğrafıyla, Türkiye'nin gerçekliğinin bir alakası yok.
Türkiye, bütün dünyanın vicdanını temsil eden bir insan hakları sahiplenmesi içerisinde. 3.2 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Böyle bir ülkeye teşekkür edilmesi lazımdı.
Biz mülteci konusuna insani bir açıdan yaklaşıyoruz. Onlar ise insani sorumluluklarını yerine getirmiyor. Biz bütün dünyanın gözünde bu vicdani sorumluluğu temsil ediyoruz. Beklentimiz, doğru işbirliği mekanizmaları üretmeleridir. Türkiye gibi bir ülke bunları yaparken, AP ve AKPM gibi kurumlar demokrasiyle sahip çıkmalıdır. Bunun yerine dışlayıcı ve ötekileştirici politikalar üretmeleri kimsenin faydasına olmaz. Türkiye ile hiçbir işbirliği, dayanışma mekanizması üretilmemiştir. Özgürlük-güvenlik dengesini koruyan bir ülkeyle terörle mücadelesinde bir dayanışma üretilmesi gerekirdi. Şimdi yapılan şeyler, zor koşullardan geçen ülkemize karşı dışlayıcı bir tutum sergilendiğini gösteriyor. Bu AKPM için tarihi bir hatadır."
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Misafir 48 dakika önceAB için referandum yapalım.p hayır çıkmazsa ben bir şey demeyeceğim.00
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Misafir 49 dakika önceyorumlara bakıyorum atıp tutmuşuz gene...adamlar illede sizi alalım demiyorlar zaten...girmek isteyen biziz...eyyyyy avrupa yaaa....eyyy diyenler bu haksızlık falan demeyin kapattık bu defteri artık deyin bekliyoruzzz....yok suriyelileri salarmışızda falan filan....elin adamı tehditlere boyun eğermi hiç...salın gitsin hepsini bekliyoruz....yapabilecekmisiniz00
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Misafir 50 dakika önceen büyük hata bunların yaptıklarını söylediklerini ciddiye almak. ne olduklarını herkes biliyor. avrupa demek çifte standart demektir. işlerine gelen başka bir ülkeye aynı konuda tam tersi karar verip sonra gerekçe olarak o başka derler.bu nedenle it ürür kervan yürür. he deyip yolumuza devam etmemiz gerekir.00
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Misafir 52 dakika önceArtık konuşmak yerine icraat yapın Avrupa ya gücümüzü gösterin salın mültecileri A B birliğine hayır180
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Misafir 53 dakika öncesayın bakanım o mültecileri yollayalım ab ye muhtemelen batarlar sonra onlar kapımızda beklesin120
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Misafir 56 dakika önceiyide mülteci ile akpm nin suçlamalarının ne ilgisi var.sen 2013 ten beri hapisteki polislere bak,darbe sonrası yapılan haksızlıklara cevap ver.Ali bulaç tan bahset.315
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Misafir 1 saat önceHe yavrum he...adalet sistemimiz dünyaya örnek olacak kadar adaletli....66
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Misafir 1 saat önceWalla bana sorarsan çok da doğru bir karar. hangi gerekçelerle aldıklarına demiyorum. Biz onları istemiyoruz, onlar da bizi istemiyor. Zorlamanın ne alemi var.63
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Misafir 1 saat öncereis halleder63
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Misafir 1 saat önceAB ye hayır63
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Misafir 1 saat önceBakın ben bir akp seçmeniyim.Lak lak lak bırakın laklağı sayın bakanım .siz ne diye o koltuktasınız bakıyorum bir şey oluyor AB şöyle böyle arkadaşım istemiyoruz Batsın yerin dibine AB si.Çekin resti bitirin Fransa bile çıkacak AB den siz hala neyin peşindesiniz93
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Misafir 1 saat öncehristiyan dünyasında müslüman ülkeler için insani sorumluluk diye bir misyon yoktur olmayacakta bunu sokalım artık kafamıza60
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Misafir 1 saat önceşu mültecileri salın artık , bunlar çok şımardı123
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Misafir 1 saat öncetanımıyoruz deyin kapatın kapıyı, dışarda çoksun dursunlar90
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Misafir 1 saat öncekatılıyorum, onlar Çakma halimizi istiyorlar, gerçek varlığımızla değil, bu bizi güçlendirir30
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Misafir 1 saat öncebunlar hiçbir zaman türkiyeye adil olmayacak zaten anlayalım artık bunu90
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Misafir 1 saat öncesiyasi denetime girmiyoruz zorlamı, gelinde alın bakalım60
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Misafir 1 saat önceGonderin Suriyelileri Avrupaya gorsunler biraz rahatları bozulsun hep bizim mi bozulacak120
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Misafir 1 saat öncebirakin multecileri gitsin Avrupa'ya. Daha ne kadar avrupaya iyilik yapacagiz?150