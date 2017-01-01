25 NİSAN 2017
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ömer çelik
DÜNYA

AB Bakanı Çelik'ten AKPM'nin kararına tepki

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AKPM'nin Türkiye'nin siyasi denetime alınması kararına ilişkin açıklamada bulundu

25 Nisan 2017 Salı, 15:11:22 Güncelleme: 16:29:05 HABERTURK.COM

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime almasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Yakın bir şekilde izledik bakanlık olarak. 2004'te denetimden çıkmamızdan sonra, böyle bir kararı yanlış ve haksız buluyoruz. Adil olmayan bir karar. Tartışmaların hiçbiri Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmüyor. Türkiye'de işkence olduğundan, Çin'den daha fazla tutuklu gazeteci olduğundan, tek adam rejimi olduğundan bahsediliyor.

AKPM gibi bir kurumda, bu üyelerin yarısının katıldığı bir toplantıda bu karar alınıyor. Adil olmayan, haksız, yanlış bir karar. Bahsettikleri Türkiye fotoğrafıyla, Türkiye'nin gerçekliğinin bir alakası yok.

Türkiye, bütün dünyanın vicdanını temsil eden bir insan hakları sahiplenmesi içerisinde. 3.2 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Böyle bir ülkeye teşekkür edilmesi lazımdı.

Biz mülteci konusuna insani bir açıdan yaklaşıyoruz. Onlar ise insani sorumluluklarını yerine getirmiyor. Biz bütün dünyanın gözünde bu vicdani sorumluluğu temsil ediyoruz. Beklentimiz, doğru işbirliği mekanizmaları üretmeleridir. Türkiye gibi bir ülke bunları yaparken, AP ve AKPM gibi kurumlar demokrasiyle sahip çıkmalıdır. Bunun yerine dışlayıcı ve ötekileştirici politikalar üretmeleri kimsenin faydasına olmaz. Türkiye ile hiçbir işbirliği, dayanışma mekanizması üretilmemiştir. Özgürlük-güvenlik dengesini koruyan bir ülkeyle terörle mücadelesinde bir dayanışma üretilmesi gerekirdi. Şimdi yapılan şeyler, zor koşullardan geçen ülkemize karşı dışlayıcı bir tutum sergilendiğini gösteriyor. Bu AKPM için tarihi bir hatadır."

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YORUMLAR 17
  • Misafir 48 dakika önce
    AB için referandum yapalım.p hayır çıkmazsa ben bir şey demeyeceğim.
  • Misafir 49 dakika önce
    yorumlara bakıyorum atıp tutmuşuz gene...adamlar illede sizi alalım demiyorlar zaten...girmek isteyen biziz...eyyyyy avrupa yaaa....eyyy diyenler bu haksızlık falan demeyin kapattık bu defteri artık deyin bekliyoruzzz....yok suriyelileri salarmışızda falan filan....elin adamı tehditlere boyun eğermi hiç...salın gitsin hepsini bekliyoruz....yapabilecekmisiniz
  • Misafir 50 dakika önce
    en büyük hata bunların yaptıklarını söylediklerini ciddiye almak. ne olduklarını herkes biliyor. avrupa demek çifte standart demektir. işlerine gelen başka bir ülkeye aynı konuda tam tersi karar verip sonra gerekçe olarak o başka derler.bu nedenle it ürür kervan yürür. he deyip yolumuza devam etmemiz gerekir.
  • Misafir 52 dakika önce
    Artık konuşmak yerine icraat yapın Avrupa ya gücümüzü gösterin salın mültecileri A B birliğine hayır
  • Misafir 53 dakika önce
    sayın bakanım o mültecileri yollayalım ab ye muhtemelen batarlar sonra onlar kapımızda beklesin
  • Misafir 56 dakika önce
    iyide mülteci ile akpm nin suçlamalarının ne ilgisi var.sen 2013 ten beri hapisteki polislere bak,darbe sonrası yapılan haksızlıklara cevap ver.Ali bulaç tan bahset.
  • Misafir 1 saat önce
    He yavrum he...adalet sistemimiz dünyaya örnek olacak kadar adaletli....
  • Misafir 1 saat önce
    Walla bana sorarsan çok da doğru bir karar. hangi gerekçelerle aldıklarına demiyorum. Biz onları istemiyoruz, onlar da bizi istemiyor. Zorlamanın ne alemi var.
  • Misafir 1 saat önce
    reis halleder
  • Misafir 1 saat önce
    AB ye hayır
  • Misafir 1 saat önce
    Bakın ben bir akp seçmeniyim.Lak lak lak bırakın laklağı sayın bakanım .siz ne diye o koltuktasınız bakıyorum bir şey oluyor AB şöyle böyle arkadaşım istemiyoruz Batsın yerin dibine AB si.Çekin resti bitirin Fransa bile çıkacak AB den siz hala neyin peşindesiniz
  • Misafir 1 saat önce
    hristiyan dünyasında müslüman ülkeler için insani sorumluluk diye bir misyon yoktur olmayacakta bunu sokalım artık kafamıza
  • Misafir 1 saat önce
    şu mültecileri salın artık , bunlar çok şımardı
  • Misafir 1 saat önce
    tanımıyoruz deyin kapatın kapıyı, dışarda çoksun dursunlar
  • Misafir 1 saat önce
    katılıyorum, onlar Çakma halimizi istiyorlar, gerçek varlığımızla değil, bu bizi güçlendirir
  • Misafir 1 saat önce
    bunlar hiçbir zaman türkiyeye adil olmayacak zaten anlayalım artık bunu
  • Misafir 1 saat önce
    siyasi denetime girmiyoruz zorlamı, gelinde alın bakalım
  • Misafir 1 saat önce
    Gonderin Suriyelileri Avrupaya gorsunler biraz rahatları bozulsun hep bizim mi bozulacak
  • Misafir 1 saat önce
    birakin multecileri gitsin Avrupa'ya. Daha ne kadar avrupaya iyilik yapacagiz?
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