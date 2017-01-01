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Washington-Tahran hattında yeni gerilim!

Trump'ın Suudi Arabistan ve İsrail ziyaretlerinde öne çıkan konulardan biri de İran oldu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:16:07 Güncelleme: 16:21:06 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurtdışı ziyaretinde Ortadoğu'daki önemli müttefiklerini ziyaretlerini sürdürüyor. Trump'ın ziyaretlerde bulunduğu Suudi Arabistan ve İsrail'deki demeçleri ve yaptığı anlaşmalar Washington-Tahran hattında yeni bir gerilimin de habercisi olacak gibi gözüküyor.

ABD'nin Suudi Arabistan'la imzaladığı milyarlarca dolarlık silah anlaşması İran'ın tepkisini çekti. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti için, "Oradayken, yeni bir 11 Eylül'den nasıl kaçınabileceği konusunu tartışmalı" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın 11 Eylül'e sponsor olduğu iddialarını hatırlatan Zarif, Trump'ın bunun tekrarlanmasının önüne geçmesi gerektiğini söyledi.

TRUMP: İRAN TERÖRİSTLERİ DESTEKLEMEYİ BIRAKSIN

ABD Başkanı Donald Trump ise göreve geldiği ilk günden bu yana cebinde tuttuğu İran karşıtı tutumunu İsrail'de yaptığı açıklamalarla yineledi.

Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile bir araya gelen Trump, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail, İran'ın asla ve asla nükleer silahlara sahip olmaması konusunda tek ses olabilir. İran, teröristleri eğitmeyi, silahlandırmayı ve mali olarak desteklemeyi derhal bırakmalı" ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi daha önce de İran'ı 'terörizme sponsor' devletlerden biri olarak nitelemişti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    İran'ın yayılmasına bilerek ses çıkarmadılar şimdi Araplar ABD'nin kucağına düştü gelsin paralar gitsin silahlar.
  • Misafir 14 dakika önce
    Ben bu abd kadar yüzsüz bi ülke görmedim. Kendisi pyd ye ne yapıyor acaba
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