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DÜNYA

Hamburg'da tartışılan soru: Trump neden 'kenara atıldı'?

ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 aile fotoğrafında en dış tarafta kalması sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri oldu

07 Temmuz 2017 Cuma, 18:03:49 Güncelleme: 08 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:30:31 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesinde çekilen aile fotoğrafında en sol ve dışta kalması sosyal medyada gündem yarattı.

Ancak Trump'ın aile fotoğrafındaki konumu tamamen, fotoğraf protokolüyle alakalı. Fotoğraf protokolüne göre, en fazla hizmet eden liderler karenin ortalarında yer alıyor.

Ev sahibi konumunda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, fotoğrafın en önünde ve ortasında bulunurken, bir sonraki ev sahibi Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve bir önceki ev sahibi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Merkel'in iki yanında yer alan isimler oldu.

Fotoğraf Trump'tan daha dışarda olan tek isim ise Mayıs'ta görevine başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu.

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YORUMLAR 29
  • Misafir 8 saat önce
    intikamı planlıyodur şu an
  • Misafir 9 saat önce
    ya nasıl g 20 bu daha çok g 40 gibi
  • Misafir 9 saat önce
    herkez tatafini seciyor artik.
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