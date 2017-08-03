Avusturalya'daki bir üniversitenin tuvaletlerinde görülen, Çinli öğrencileri hedef alan ırkçı grafitiler tepki çekti.

'Çinlileri öldürün' yazılı mesaj ve Nazi sembolü Sydney Üniversitesi tuvaletinde görüldü. Üniversite yetkilileri kınayarak, tüm paylaşımları yok etti. Sydney Üniversitesi'nin güvenilir ve destekleyici okullardan biri olduğu, kampüsün herhangi bir yerinde ırkçı yazı ya da poster görüldüğü an hemen yok edildiği yönünde açıklama yapıldı.

Üniversitenin Çinli Öğrenciler Birliği başkanı Poppy Wang, bu tarz paylaşımların kendini daha az güvende hissetmesine neden olduğunu söyledi. "Konuştuğum öğrencilerin çoğu üzgün hissediyor, çünkü onlar buraya öğrenim görmeye geldi, bu şekilde davranılması için değil. Burayı gerçekten seviyorlar ve bu tarz şeyler görmeyi gerçekten istemiyorlar." Wang, üniversite yönetimine karşı da hayalkırıklığı yaşadığını, bu yazıları 2 gün sonra yok ettiklerini, yeterince hızlı reaksiyon göstermediklerini söyledi.

Geçen hafta da Melbourne ve Monash Üniversiteleri'nin sahte logolarının basılı olduğu ırkçı paylaşımlar yapılmış, her iki okul da bunların kendilerine ait olmadığını söyleyerek, polise bildirmişti.

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