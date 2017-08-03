Cinsel tacizin yalnızca kadınların başına geldiği düşünülse de, aslında bu duruma maruz kalan çok sayıda erkek de var. Her 3 kadından 1'i tacize uğrarken, her 5 erkekten 1'i de aynı sorunla karşı karşıya kalıyor. Rakamlar birbirine bu kadar yakınken, erkeklerin hikayeleri neden bu kadar gizli saklı kalıyor? Onlar neden anlatmıyor? Garec Brown'ın projesindeki amaç da bu. Erkeklerin de kadınlar kadar mağdur olduğu...

21 yaşında, yerel konuşmacı ve fotoğrafçı Brown'ın ilk kez arkadaşının kendisine bu tarz bir konu anlatmasıyla, kafasında cinsel saldırılara dair bir fikir oluştu ve hemen ertesi gün 'Kırılmaz Proje' ortaya çıktı. Grace Brown, cinsel saldırıya uğrayanların hikayelerini paylaştığı 'Kırılmaz Proje'yi başlattı. Proje hızla yayıldı, ülkenin dört bir yanından 2 binden fazla saldırıya uğrayan kişiden kendi hikayelerini, tacizi özetleyen kısa cümleler gelmeye başladı.

Brown ile hikayelerini paylaşan erkeklerin bazısı hikayelerini olgun yaşlara geldikçe yeni yeni paylaşmaya başlamışlar. Tacizcilerin hepsi üvey baba, komşu da değil üstelik. Bazıları arkadaşları, ikizi, büyükanne-babaları, bazıları da tamamen kadınlar tarafından gerçekleştirilmiş.

"Şşş. Sadece kontrol ediyorum."

"Ne kadar ilgili olduğumu sana göstermek istiyorum."

"Sorun yok. Bütün erkek kardeşler bunu yapar. Pratik için..."

"Sen benim özel çocuğumsun. Kimseye söylemeyeceğine söz ver. Eğer iyi hissettiriyorsa, neden kötü olsun?"

"Kendini savunmanı istiyorum."

"Bunların hiçbirini hatırlamayacağını düşünmüştüm."

"Sen bir erkeksin. Benim gibi bir kıza hayır diyemezsin. / Şubat 2013"

"Kız kardeşlerini öldürürüm." (Üvey babam) Doğum günümde... Aynı şeyleri kız kardeşlerime de söylediğini bilemezdim.

"Hadi, kimse bilmek zorunda değil." Saat sabah 5'te, tuvalette. Okuldaki 6. günümdü. Bilin ne oldu? Şimdi üniversite de biliyor.

"Erkekler tacize uğramaz." (Birine anlattığım zaman)

"İyi bir kız ol. Kimseye söyleme, tamam mı?" (Sessizlik)

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Grace Brown