Yasal yollardan kenevir (esrar) almak için hastalar 17 yıl bekledikten sonra, Havai'de tıbbi kenevir sağlık merkezlerinde satılmaya başlandı.

Salı günü 2 saat boyunca sağlık için kenevir kullanan hastalara satış yapıldı. Halkla ilişkiler uzmanı Teri Freitas, "Bu sadece Maui için değil, tüm Havai için tarihi bir gün. Havai'de ilk kez insanlar laboratuvar testinden geçmiş, patentli, kalite kontrolden geçmiş kenevir alabilecek. Çok heyecanlıyız." diye konuştu. Sağlık merkezleri, önceden kaydı olan hastalara ve kenevir kullanması gerektiği izni verilen hastalara satış yapılacak. Gramı 20 dolardan satılacak.

Havai aslında 2000 yılında tıbbi keneviri yasallaştıran ilk ülkeler arasında, ancak sağlık merkezlerinde 2015 yılına kadar yasallaşmamıştı. Bu yüzden eyaletteki 18.000 hasta, kendi yetiştirmek zorunda kalıyor, ilacını kendi elde ediyordu.

Hint keneviri

kenevir

esrar